BANDI - stymulator wzrostu do rzęs i brwi

To nowoczesny produkt, który składa się z dwóch preparatów - serum do rzęs oraz odżywki do rzęs i brwi, pomysłowo i praktycznie zapakowanych w dwustronne opakowanie. Stymulator przeznaczony jest dla osób, które chcą wzmocnić kondycję rzęs i brwi, zmniejszyć ich łamliwość

i wypadanie oraz przyspieszyć wzrost. Może być stosowany przez osoby ze skórą szczególnie wrażliwą, atopową, a także noszące szkła kontaktowe. Jest hipoalergiczny, testowany okulistycznie, dermatologicznie, bezzapachowy.

Cena ok. 167 zł