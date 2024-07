7 z 14

Linia kosmetyków do mycia włosów i ciała ANGRY BIRDS by LUMENE

Dla miłośników gry ANGRY BIRDS szalonych ptaków nigdy dość . Dzięki LUMENE FINLAND będą mogli cieszyć się ich obecnością także podczas codziennych, pielęgnacyjnych zabiegów.

Kolorowe dzioby i jedna świnia widnieją na wszystkich podstawowych kosmetykach do mycia twarzy i ciała - żelu pod prysznic, szamponie do włosów, balsamie do ciała, a także na kremie do rąk .

Ceny :

Szampon do ciała, pojemność 200 ml / 29 zł

Żel pod prysznic, pojemność : 200 ml / 29 zł

Balsam do ciała, pojemność : 200 ml / 34 zł

Krem do rąk, pojemność : 200 ml /19 zł