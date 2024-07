Trwa finał Euro 2016 Francja - Portugalia! We francuskiej narodowej kadrze występuje Laurent Koscielny, 31-letni piłkarz, który jeszcze 4 lata temu mógłby grać w polskiej reprezentacji.

Piłkarze polskiego pochodzenia na Euro 2016

Skąd się wziął Laurent Koscielny? Dziadek Koscielnego był Polakiem, który wyemigrował do Francji. Piłkarz miał grać w polskiej kadrze na Euro 2012, był umówiony z ówczesnym selekcjonerem Franciszkiem Smudą na rozmowę. Zaczął się nawet starać o polskie obywatelstwo, ale w końcu się rozmyślił i wybrał reprezentację Francji. Choć u nas grałby w pierwszym składzie, a tam był wtedy rezerwowym zawodnikiem.

Nigdy nie żałowałem, że odmówiłem Polsce. Wojciech Szczęsny namawiał mnie, ale... nie miałem dylematu. Nie zaprzeczam mojemu pochodzeniu, lecz jest ono dla mnie kwestią dość odległą. Nie czuję się Polakiem, czuję się Francuzem - powiedział Koscielny w jednym z wywiadów.

Koscielny podkreśla, że zawsze kibicuje Polsce i swoim polskim kolegom z Arsenalu. Teraz Koscielny gra w pierwszym składzie francuskiej drużyny i, jak widać, ma ogromne szanse na mistrzostwo.

Do półfinału Euro 2016 doszedł inny Polak. Łukasz Podolski ma trochę bliższe związki z Polską. Urodził się w Gliwicach, a jego tata Waldemar Podolski był znanym polskim piłkarzem, który wyemigrował do Niemiec. Choć Podolski na co dzień gra w niemieckim klubie i reprezentacji i wiele razy walczył przeciwko Polakom, to bardzo utożsamia się z Polską. 31-letni napastnik ma żonę Polkę, mówi po polsku i na emeryturze chce grać w swoim ulubionym polskim klubie - Górniku Zabrze. Ma też w Polsce kilka klubów piłkarskich dla dzieci działających przy świetlicach.

Mecz Francja-Portugalia będzie można oglądać w niedziekę o 21.00. Czy Koscielny upilnuje Ronaldo?