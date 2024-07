Wszystko wskazuje na to, że praca na planie serialu może być bardzo niebezpieczna. Ostatnio przekonała się o tym Joanna Koroniewska, która podczas kręcenia "M jak miłość" miała poważny wypadek. Koroniewska przewróciła się i uderzyła głową o podłogę. Aktorka trafiła do szpitala, gdzie stwierdzono u niej wstrząśnienie mózgu. Na szczęście, po założeniu kołnierza ortopedycznego Koroniewska mogła wrócić do domu.

Okazuje się, że poszkodowaną gwiazdę ze szpitala odebrał... były ukochany, Maciej Dowbor! Jak donosi "Fakt", prezenter Polsatu od samego początku opiekuje się Joanną Koroniewską. Fotoreporterzy tabloidu uwiecznili byłą parę wracającą razem do domu. Czyżby para dała sobie ostatnią szansę?

