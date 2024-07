Kora kocha swojego psa i nie rozstaje się z nim prawie nigdy. Suczkę Ramonę zna już chyba cała Polska, to od niej często zależały dalsze losy uczestników "Must be the music. Tylko muzyka". Jeśli zaszczekała - osoba miała poparcie wokalistki. W życiu czworonoga nie wiele zabrakło, a doszłoby do dramatu. Kilka dni temu Ramona została poczęstowana surową wołowiną, po której zjedzeniu zaczęła zachowywać się dziwnie.



- Ramonka jest już trochę stara więc dostaje karmę specjalnie przygotowaną dla niej. Po tej wołowinie, cały następny dzień była bardzo osowiała - powiedziała Jackowska w rozmowie z "Faktem".



Jurorka polsatowskiego show bardzo przeżyła złe samopoczucie Ramony i zdecydowała udać się z nią do lekarza na "wszystkie konieczne badania". W końcu pies tak jak całe jury "Must be the music" jest niezastąpiony.



Tak na przyszłość - "cielęcina za dnia", nie wołowina...

