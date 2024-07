Od kilku tygodni w mediach pojawiają się informację na temat stanu zdrowia Kory. Przypomnijmy, że jurorka "Must Be the Music" nie pojawiła się w studiu show na przedostatnim półfinale na żywo. W następnych dwóch odcinkach gwiazda już zasiadła na swoim miejscu, jednak nie pozowała na ściance i unikała fotoreporterów. Przypomnijmy: Wyszła na jaw cała prawda o chorobie Kory

Katarzyna Litwin, menadżerka artystki, zapewniała wtedy, że jej podopieczna czuje się lepiej. Jednak w weekend na Facebooku gwiazdy pojawiło się nowe oświadczenie w jej sprawie. Piosenkarka musiała odwołać swój wielki koncert w warszawskiej Sali Kongresowej, który miał się odbyć 8 grudnia.

- Z przyczyn nagłych i niezależnych od artystki, Kora nie będzie mogła wystąpić 8 grudnia na warszawskim koncercie w Sali Kongresowej. Przepraszamy wszystkich fanów oraz prosimy o wyrozumiałość. Pozdrawiam. Katarzyna Litwin

Pod wpisem od razu pojawiły się słowa wsparcia dla Kory od fanów. Wiele osób przejęło się również słowami menadżerki, komentując, że coś poważnego musi być na rzeczy.

Mamy nadzieję, że z wokalistką nie dzieje się nic poważnego. Będziemy śledzić przebieg wydarzeń.

