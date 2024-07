Związek Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego to obecnie temat numer jeden w polskim show-biznesie. Ujawniony związek prowadzących "Pytanie na śniadanie" budzi wiele kontrowersji z uwagi na to, w jakich okolicznościach się zaczął. W sieci jednak pojawił się kontrowersyjny fotomontaż przedstawiający Katarzyną Cichopek i Macieja Kurzajewskiego w sugestywnej pozie. Mem wywołał oburzenie w sieci, a głos zabrały m. in. Agata i Paulina Młynarskie.

Slut shamig, upodlanie kobiet, zawstydzanie seksualnością, jest czymś co uważam za szczyt dziaderskiej ohydy - napisała Paulina Młynarska.

Zobaczcie, o co poszło.

Gwiazdy obudzone kontrowersyjnym memem z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski udzielili pierwszego wywiadu, po tym jak zdecydowali się ujawnić swój związek. Ich relacja wzbudza skrajne emocje w sieci i od momentu potwierdzenia związku jest nieustannie komentowana przez internautów. Paulina Smaszcz nie odpuszcza Cichopek i Kurzajewskiemu, to właśnie była żona dziennikarza, w 40. urodziny aktorki, opublikowała wpis, który rozpętał całą aferę. Vogule Poland postanowiło wyśmiać relację Cichopek i Kurzajewskiego, którzy już oficjalnie cieszą się miłością i pojechali na wycieczkę do Ziemi Świętej, dziękować m. in. za swoje uczucie. Zdjęcie aktorki "M jak miłość" z jerozolimskiej świątyni, zostało zostało poddane fotomontażowi, gdzie doklejono zdjęcie Macieja Kurzajewskiego w sugestywnej pozie. Agata Młynarska nie wytrzymała i ostro skrytykowała autorów fotomontażu:

Jest to straszne. Można drzeć łacha, jest to potrzebne. Ale tym przekroczyliście granice wszystkiego. To się nazywa szambo. Święte miejsce i fotomontaż z pornola. Nie, oni się o to nie prosili. Mają dzieci. Szkoda bo Was lubię i czasem śmieję się z Wami. Teraz strzeliłam załamkę. Kolejne dno zaliczone.

Na Vogule Poland skandaliczny mem z Cichopek i Kurzajewskim skomentowała również Paulina Młynarska:

Uwaga, będzie o Kasi Cichopek i Macieju Kurzajewskim. Zdjęcie jest bez związku. Ktoś w anty pisowskiej i anty TVP bańce wytworzył obrzydliwy fotomontaż, ze zdjęcia, na którym K.C modli się w Jerozolimie dostawiając jej Macieja jakby odbywał z nią tam stosunek od tyłu. I już widzę jak się tym część progresywnego, pro demokratycznego, pro feministycznego towarzystwa jara. Jak się cieszy. Nie ma dla nas ratunku, nie ma mowy o żadnych cywilizowanych standardach. Jest seksistowskie, prymitywne, patriarachalne błoto, w którym będziemy tonąć.

Paulina Młynarska podkreśliła, że odkąd PiS doszedł do władzy nie pojawia się w telewizji publicznej. Jednak to, co zrobiono ze zdjęciem Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, którzy tam pracują i się z nią utożsamiają, przekroczyło wszelkie granice.

(..) Nikt mi nie może zarzucić flirtowania z tą paskudną, nienawistną instytucją i formacją, która nią rządzi. Moja noga nie postała w żadnym publicznym medium od czasu, kiedy PiS jest u władzy. Ale slut shamig, upodlanie kobiet, zawstydzanie seksualnością, jest czymś co uważam za szczyt dziaderskiej ohydy. Broniłam Krystyny Pawłowicz, gdy ją atakowano argumentami o seksualności ( a wielcy to robili), broniłam Beatę Kempę, gdy publikowano jej zdjęcia w kostiumie kąpielowym i naśmiewano się z jej ciała, broniłam Beatę Szydło po serii memów z śladami podkolanówek na nogach. Broniłam też Martę Kaczyńską przed wulgarnymi atakami na jej życie osobiste. Ta przeróbka zdjęcia z Jerozolimy jest czymś co kończy wszelką, tak ważną i potrzebną, dyskusję o podwójnych standardach moralnych w TVP.

Na koniec dodała:

Sami sobie odbieracie w ten sposób legitymację do zabierania głosu. Bo nie da się gadać poważnie z bandą napalonych, rozhamowanych gówniarzy. Kasia Cichopek ma dzieci, rodziców, dziadków. Kurzajewski też. A miejsce stanowiące tło tego fotomontażu jest najświętszym miejscem dla chrześcijan całego świata. To jest takie przegięcie, że mnie zatkało. Niedobrze mi.

