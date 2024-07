Nie ma wątpliwości – przeżywamy obecnie modę na modę, dzięki której coraz więcej osób marzy o karierze w świecie luksusowych ubrań, szybkich trendów i artystycznego wyrazu. Jesteś jednym z nich i projektujesz swoje ubrania? W takim razie mamy dla ciebie konkurs.

Fresh Fashion Awards powered by NOIZZ skierowany jest do projektantów, poszukujących w swojej twórczości niestandardowych rozwiązań i chcących szerzej zaistnieć na polskim rynku. Sądzisz, że twoje kolekcje pokazują modę w nowym, niesztampowym wcieleniu i zależy ci, żeby twoje projekty dotarły do szerszego grona odbiorców? Właśnie ciebie szukamy!

Co możesz wygrać? Jury – w którego skład wchodzą największe sławy modowego biznesu, jak Robert Kupisz, Maja Sablewska, Maffashion, Kasia Sokołowska, Ewelina Gralak, Michał Łojewski z UEG, Jan Kriwol, Lange Lange – wyłoni spośród wszystkich uczestników trzech finalistów. Zaprezentują oni swoje kolekcje podczas gali finałowej, natomiast laureat konkursu – wyłoniony 25 maja podczas gali w Fabryce Samochodów Osobowych – wygrywa udział w kampanii promocyjnej „Powered by Noizz” w portalach Noizz.pl i Onet o wartości pół miliona złotych oraz profesjonalną kampanię wizerunkową autorstwa Jana Kriwola!

Jak się zgłosić? Zadaniem uczestników konkursu jest zaprezentowanie spójnej kolekcji ubrań – 10 sylwetek, które będą wyróżniały się świeżym i niestandardowym myśleniem. Spośród wszystkich zgłoszeń jury konkursu wybierze 3 laureatów. Dodatkowo jury wyłoni 10 projektantów, na których kolekcje będą mogli głosować internauci.

„Naszą inspiracją są kreatywni ludzie i ich nieskrępowane pragnienie poznawania świata oraz otwartość na nowe doświadczenia", mówi Marek Dorobisz, dyrektor kreatywny Media Impact Polska, przewodniczący jury. „Tworząc konkurs FRESH FASHION AWARDS powered by NOIZZ chcemy wspierać twórczy potencjał projektantów, dając im szansę zaistnienia w szerszej świadomości, odnalezienia nowych odbiorców swojej twórczości, a także skonfrontowania jej z opinią doświadczonych twórców i znawców mody. (…) Poszukując finałowej trójki na pewno nie będziemy ograniczać się kryteriami wieku czy doświadczenia, na każdą propozycję chcemy spojrzeć świeżym okiem. Naszym podstawowym kryterium będzie innowacyjność w postrzeganiu mody, spójność prezentowanej kolekcji, a także to, na ile prezentowane projekty są tożsame z DNA portalu NOIZZ.."

Jeśli projektujesz modę, masz markę, którą pragniesz rozwijać i chcesz żeby twoje projekty zobaczyły i oceniły największe nazwiska w branży – zgłoś się już teraz.

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie: noizz.pl/fresh-fashion- awards