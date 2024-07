Mateusz Maga i Rafalala to osoby, które w polskim show-biznesie budzą wielkie zainteresowanie, ale i skrajne emocje. Niedawno miało dojść do konfliktu pomiędzy kontrowersyjnym uczestnikiem Top Model a celebrytką, która zaatakowała go na swoim Facebooku. Przypomnijmy: Rafalala niedawno wyzwała Magę. Wczoraj spotkali się na imprezie MTV, i...

Mateusz nie mógł się nie odnieść do tak przykrego ataku. Stanowczo wyjaśnił, że w życiu nie spotkał się z Rafalalą i nie miał z nią żadnego kontaktu w internecie. Jest przekonany, że ma ona zbyt wybujałą wyobraźnię, dlatego też bolą go tego typu sytuacje. Podczas rozmowy z lifestylenewseria.pl teatralnie pomylił jej imię:

Dowiedziałem się o tym, że miałem się przywitać z panią Rafa…, matko, zawsze mi się myli. W każdym razie przeczytałem o tym na stronie internetowej, która opublikowała post na ten temat. Dowiedziałem się z niego, że widziałem się z tą panią, rozmawiałem, przywitałem się, a mało tego, że jeszcze podziękowałem za słowa krytyki. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Nigdy nie rozmawiałem z tą panią, nigdy jej nawet nie widziałem. No cóż, widać, że ta pani ma bardzo wybujałą wyobraźnię. Boli mnie to, że zaczynam być w pewnym stopniu uwikłany w takie sytuacje. Staram się być szczęśliwy i chcę wykorzystywać jak najlepiej moment, który się właśnie nadarzył, dlatego skupiam się przede wszystkim na modelingu. Jednak ze względu na trwający jeszcze program mam pewne ograniczenia - mówi w rozmowie z lifestylenewsiera.pl

