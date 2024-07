W polskim show-biznesie znowu rozpętała się mała wojna. Najpierw był wpis Karoliny Korwin Piotrowskiej, która skrytykowała m.in. Marinę i Oliviera Janiaka za dzielenie się prywatnością w mediach społecznościowych. Janiak dość ostro odpowiedział Korwin Piotrowskiej, nie szczędząc jej słów krytyki. Przypomnijmy: Olivier Janiak ostro odpowiada na felieton Korwin Piotrowskiej: „Królowa Hejtu w Polsce”

Teraz dziennikarza poparł aktor, Piotr Zelt:

Wielokrotnie uspokajałeś mnie, powtarzałeś "odpuść, olej to", ale są granice. Tym razem Tobie się przelało. Mam nadzieję, że wreszcie kończy się koniunktura dla tej pani, która z opluwania i obrzucania błotem uczyniła źródło dochodu i jeszcze bezczelnie dorabia do tego ideologię. Pozdrawiam, popieram Cię Oli, dobrze napisane.

Karolina Korwin Piotrowska szybko zareagowała i na swoim fanpage'u zamieściła odpowiedź. Ale jeśli myślicie, że to kolejne słowa krytyki - mylicie się:

Zaiste cudowne, tylko może w takim razie agentka tego aktora przestanie wreszcie do mnie dzwonić i próbować wpychać owego aktora do Magla, bo ma zagrać w jakimś "Koperniku" czy coś, OK? :)