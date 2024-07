Małgorzata Kożuchowska odkąd jest w ciąży, karierę i pracę na planie seriali odłożyła na boczny tor. Najważniejszy jest dla niej spokój oraz dobre przygotowanie się do najważniejszej roli w życiu - mamy. Aktorka od dłuższego czasu szykuje wyprawkę dla swojego pierwszego dziecka. Przypomnijmy: Na to zdjęcie czekaliśmy miesiącami. W końcu widać wyraźnie ciążowy brzuszek Kożuchowskiej

Tymczasem "Fakt" podał niedawno informację o rzekomym konflikcie Kożuchowskiej z Telewizją Publiczną. Podobno producenci serialu rodzinka.pl, gdzie gra główną rolę, nie byli zadowoleni z faktu, że aktorka przesunęła zdjęcia nad kolejnymi odcinkami na rzecz konkurencyjnego "Prawa Agaty" w TVN. Dalszy udział Małgorzaty w produkcji TVP 2 stanął więc pod znakiem zapytania. Jaka jest prawda? Jastrzabpost.pl zwrócił się w tej sprawie do rzecznika prasowego, który dementuje wszystkie plotki:

Te doniesienia nie mają nic wspólnego z prawdą. Pozostajemy w stałym kontakcie zawodowym z panią Małgorzatą Kożuchowską i te stosunki są wzorowe. Nie ma również mowy o żadnych pretensjach w stosunku do gwiazdy serialu „Rodzinka.pl” ze strony stacji. Niepoważne są też doniesienia, jakoby pani Małgorzata Kożuchowska miała w kolejnym sezonie spędzić jedynie kilka dni zdjęciowych na planie. To niemożliwe, gdyż jest jedną z głównych postaci serialu. Poza wszystkim, nie pozwoliłyby na to wymogi licencyjne serialu „Rodzinka.pl”. - mówi Jacek Rakowiecki.