Joanna Krupa w Polsce dała się poznać dzięki udziałowi w programie Top Model. Od tego momentu jedną ją kochają, drudzy wręcz przeciwnie. Gwiazda na stałe mieszka i pracuje w Stanach Zjednoczonych, ale u nas znana jest z tego, że działa społczenie i zaciekle broni praw zwierząt. Ostatnio głośno było o kobflikcie modelki z Justyną Pawlicką, która promuje futra. Nie zabrakło gorzkich słów. Zobacz: Konflikt Krupy i Pawlickiej coraz ostrzejszy. Joanna odpowiedziała na słowa modelki: Dręczy ją sumienie!

Reklama

Okazuje się jednak, że to nie jedyny konflikt w jaki wplątała sie gwiazda. Za oceanem aż huczy od plotek na temat jej relacji z bohaterką reality-show "The Real Housewife of Beverly Hills", Brandi Glanville. Celebrytka nieustannie oskarża Polkę o nieprzyjemny zapach z okolic intymnych, a Krupa, jak podaje portal tmz.com, chce zakończyć sprawę w sądzie i wnieść pozew o zniesławienie. Brandi i Joanna walczą ze sobą już od 2013 roku, kiedy Glanville w jednym z popularnych programów stwierdziła, że słyszała od przyjaciela, że od Polki czuć nieprzyjemny zapach właśnie z miejsca poniżej pasa.

To i wielokrotne powielanie tych słów prawdopodobnie doprowadziło do napisania przez prawnika Krupy listy, który został wysłany do amerykańskiej gwiazdki. Sprawa jeszcze nie została oficjalnie złożona, ale zarówno prowadząca Top Model, jak i jej prawnicy obiecują, że tak się stanie.

Zobacz: Spuchnięta Krupa relacjonuje mrożenie swoich jajeczek. Czas na kolejny etap



Zobacz także





Reklama

Tak Krupa imprezowała w Sylwestra: