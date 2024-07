Joanna Krupa rzadko bywa w Polsce i pojawia się tutaj najczęściej wtedy, kiedy ma zobowiązania zawodowe. Po zakończeniu programu Top Model, modelka wybrała się na zasłużone wakacje z rodziną i przyjaciółmi. Mimo to jurorka show doskonale wie, co dzieje się w polskim show-biznesie i niektóre zdarzenia komentuje u siebie na Facebooku. Zobacz: Krupa o uczestniczce Top Model: Jest mi wstyd! Żałuję, że walczyłam o nią w programie

Ostatnio modelką mocno wstrząsneła informacja, że Justyna Pawlicka, która brała udział w trzeciej edycji programu Top Model, reklamuje futra. Krupa bardzo mocno starała się o to, aby uczestniczka zaszła, jak najdalej i nie raz broniła ją przed innymi jurorami. Kiedy jednak dowiedziała się o tym, nad czym pracuje Pawlicka, zmieniła zdanie i wyznała, że żałuje, że o nią walczyła. Justyna również nie odpuściła i zarzuciła modelce, że jest hipokrytką, ponieważ kupuje skórzane buty i torebki.

Słowa te natychmiast skomentowała Joanna Krupa, która na Facebooku po raz kolejny odniosła się do tej sprawy, nie szczędząc mocnych słów:

W zwiazku z wypowiedzią Justyny Pawlickiej, odpowiadam: Absurdalna wypowiedź Justyny jest oczywistą reakcją człowieka, którego dręczy sumienie. Dziewczyna reklamuje futra - odzież niepraktyczną, produkowaną wyłącznie dla mody, z próżności, wykonaną ze zwierząt zabijanych setkami ŻYWCEM, których mięso idzie "na śmietnik". Lisy, norki, szynszyle są hodowane i skalpowane .. dla MODY. Justyna promuje cierpienie, tortury.. dla mody. Justyna, jesteś okropnym wzorem dla innych. I to kłamstwo, że mam TOREBKĘ Z PYTONA..?! Wymyśliłaś to chyba tylko po to, żeby usprawiedliwić się przed innymi. Wyroby z tworzywa (vinyl) I vegan są dużo trwalsze i staram się takie kupować.