Douglas Absolute Lips – Spring Look dostępne są w trzech kolorach: cukierkowym różu Think Pink!, soczystym koralu Pretty in Peach oraz połyskującym, transparentnym beżu Nude Rosie.

Formuła błyszczyków, zawierająca ekstrakt z hawajskiej rośliny Portulaca Oleracea, stymulującej syntezę kwasu hialuronowego intensywnie nawilża, chroni i wypełnia usta.

Błyszczyki nie zawierają parabenów i olejów mineralnych a ich spiralny aplikator idealnie dopasowuje się do kształtu ust i ułatwia nakładanie.

Cena ok. 39 zł