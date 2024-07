W modzie i w makijażu neony to nie moja bajka, ale dla tej kolekcji zrobiłam wyjątek - latem paznokcie mogą przyciągać kolorem, a usta wyglądać baaardzo soczyście! Cztery lakiery i cztery błyszczyki Addict Ultra-Gloss mają piękne, wibrujące kolory (niebieski lakier - mój pedikiurowy numer jeden!) i świetnie komponują się z opaloną skórą.

Lakiery to mój letni must have na każdym wyjeździe. Dają "sorbetowe", nieco przezroczyste wykończenie. Dodatkowy bonus? Nowa konsystencja lakierów pozwala na łatwiejszą i bardziej precyzyjną aplikację, co ważne dla tych dziewczyn, które na co dzień tak jak ja wolą manikiur oddawać w ręce fachowców (i przez to chyba nigdy nie nabiorą wprawy w samodzielnym malowaniu;)).

Błyszczyki Addict Ultra-Gloss dają naprawdę intensywny połysk. I plus dla Diora, bo przygotował dla każdego coś miłego: dwa z czterech błyszczyków aż kipią od drobinek, a dwa tylko lekko podbijają naturalny odcień ust i dają na nich tylko lekką poświatę koloru. Ja wybieram drobinki!

Błyszczyki kosztują 125 zł, a lakiery 99 zł.

Ewa Bakota