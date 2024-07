Na ogół to najwięksi projektanci lansują modę, którą powielają inni. Tym razem stało się inaczej. Jesienno-zimową kolekcję domu mody Celine, projektantka Phoepe Philo zainspirowała się designem nowoczesnych samochodów.

W kolekcji dominują zatem geometryczne kształty, czeń i biel zestawiona na zasadzie silnego kontrastu. Pojawia się dużo elementów ze skóry. Długie, powłóczyste płaszcze przywodzą na myśl karoserię samochów.

W przypadku nowych aut, których design ma się wyróżniać, a poszczególne elementy tj. np. kolor deski rozdzielczej czy tapicerki, mają dać szansę posiadaczowi na spersanalizowanie swojego pojazdu. Podobnie dzieje się w kolekcji Philo. Projektantka przełamała monochromatyczne barwy mocnymi akcentami w kolorze pomarańczu, czerwieni i granatu.

Choć nowe modele samochodów są do siebie podobne, zawsze wśród nich znajdzie się perełka odbiegająca od standardów. To samo dzieje się u Celine. W kolekcji pojawił się jasnoróżowy zestaw, całkowicie odbiegający od reszty kolekcji.









