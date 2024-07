Kolaboracje gwiazd muzyki ze światem mody stały się już codziennością. Popularne wokalistki z wielką chęcią współpracują z popularnymi sieciówkami tworząc kolekcje sygnowane własnym nazwiskiem i biorąc udział w kampaniach reklamowych. Fashionistki na całym świecie mogły już chodzić w rzeczach zaprojektowanych przez Madonnę, Lanę Del Rey, Rihannę, a już niedługo w ich szafach z pewnością znajdą się ubrania od Beyonce.

Amerykańska wokalistka została bowiem twarzą letniej kolekcji H&M. Już w maju na wieszakach zawiśnie kolekcja "Beyonce as Mrs. Carter in H&M". Ubrania mają nawiązywać do najnowszego albumu gwiazdy oraz trasy koncertowej, w ramach której Beyonce odwiedzi również Polskę.

W linii Beyonce znajdą się m.in.: kostiumy kąpielowe, stroje plażowe, zwiewne letnie sukienki, krótkie szorty podkreślające pośladki, a także mnóstwo akcesoriów i dodatków. Wszystko utrzymane w stylu glamour z rajskimi akcentami. W sieci można już znaleźć pierwsze zdjęcie z kampanii reklamowej. Piosenkarka wygrzewa się na leżaku w zmysłowej pozie, na jednej z plaż Bahama. Wybierzecie się na zakupy?

