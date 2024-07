Na dorocznym śniadaniu prasowym The Hollywood Reporter's Women In Entertainment, które odbyło się w Beverly Hills Hotel można było zobaczyć wiele gwiazd. Dla odmiany nie w wieczorowych kreacjach a koktajlowych, dziennych!

Emily Rossum miała na sobie garnitur Hugo Bossa z linii „Black”, aktorka Kate Bosworth założyła kremową sukienkę z błyszczącym paskiem Mulberry. Sukienkę w podobnym stylu, tylko że projektu Calvina Kleina wybrała Felicity Jones.



Jennifer Love-Hewitt, wybrała dość wieczorową kreację z cekinami w kolorze czarnym, którą połączyła z beżowymi szpilkami i czerwoną kopertówką.



Młoda aktorka Shailene Woodley założyła sukienkę Prabala Gurunga, a Kirsten Dunst granatową jedwabną sukienkę z guzikami Burberry.



Które dzienne stylizacje gwiazd przypadły Wam najbardziej do gustu?





