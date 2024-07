1 z 5

Pamiętacie kłótnię Angeliny Jolie i Brada Pitta na balkonie? To właśnie od tego momentu w listopadzie 2014 roku zaczęto rozpisywać się o kryzysie w ich małżeństwie. Co ciekawe, było to zaledwie trzy miesiące po ślubie! Para podobno przekrzykiwała się na tarasie, a Brad Pitt mocno wzburzony gestykulował i próbował wytłumaczyć coś Angelinie Jolie. Aktorka była wyraźnie smutna i sięgnęła po papierosa. Jest to o tyle dziwnie, że nieco wcześniej gwiazda poddała się podwójnej mastektomii w obawie przed rakiem, a papierosy to przecież jedna z najbardziej rakotwórczych używek!

Czy już wtedy zaczęły się ich pierwsze sprzeczki o wychowanie dzieci? A może aktor zaczął zdjęcia do filmu "Sprzymierzeni", w którym zagrał z Marion Cotillard i to zaczęło niepokoić Angie?

Jedno jest pewne - po dwóch latach od tej kłótni seksbomba postanowiła wnieść pozew o rozwód. Jak zakończy się ta sprawa?

