Tola Szlagowska nad nowym materiałem na swoją płytę pracuje w Stanach Zjednoczonych. Ma to być album, który nijak nie będzie przypominał twórczości młodej piosenkarki z czasów Blog 27. Wiele wskazuje na to, że rzeczywiście o "tamtej Toli" możemy powoli zapomnieć. Nowe utwory są dojrzalsze i nawet zaryzykujemy stwierdzenia, że stylistycznie bliskie Coco Rosie (to się nazywa postęp!). Szczególnie ostatni - "Muse", do którego psychodeliczny teledysk Tola nagrała pod skrzydłami Mai Sablewskiej.



Jak zmieniła się chyba już ukierunkowana muzycznie Tola? Zobaczcie i oceńcie klip do "Muse".

