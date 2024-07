Pamiętacie jeszcze niemiecką nastolatkę, której naturalny wdzięk pokochała cała Europa na Eurowizji rok temu? Mowa o Lenie. W krajach niemieckojęzycznych jest cały czas ogromną gwiazdą przez co regularnie bierze udział w największych projektach. Ostatnio nagrała cover piosenki Salt N' Pepa "What a Man". Nowa wersja promuje komedię o tym samym tytule.



- Poszukiwania wokalistki, która zaśpiewa piosenkę do filmu trwały dwa miesiące. Ostatecznie wybrano mnie. Jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu i mam nadzieję, że moja wersja "What a man" przypadnie wam do gustu. Niedługo będzie premiera singla w sklepach. Może spodoba się też w Polsce? W końcu u was można kupić moje dwie płyty - mówi Lena w rozmowie z AfterParty.pl.



Podoba wam się ta utrzymana w stylu lat 60. piosenka i czarno-biały, klimatyczny teledysk?

