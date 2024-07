Ku radości wszystkich fanek i co niektórych fanów, Enrique Iglesias wreszcie to zrobił. Wreszcie pokazał klatę! Okazją ku temu był jego nowy klip do piosenki "I Like How It Feels". Mimo że utwór nie jest zbyt przebojowy, to jednak teledysk może być o wiele bardziej atrakcyjny. Znajdziemy w nim mnóstwo scen zza kulis koncertów i z trasy jaką odbył Enrique po całym świecie promując swój album "Euphoria".



Widzimy więc słynnego hiszpana w samolocie, na koncercie, poza sceną, na skuterze wodnym (tu zdejmuje koszulkę!) i z psem... Słowem: dzieje się! Piosenka promuje reedycję albumu "Euphoria", która ma ukazać się już wkrótce. Co ciekawe, w klipie oprócz wokalisty występują również m.in. Nicole Scherzinger, Eva Longoria i Serena Williams.



Gwiazdorska obsada i przednia zabawa! A my możemy tylko popatrzeć...

