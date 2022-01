Sylwester z Dwójką 2021/2022: Julio Iglesias Junior wykonał piosenkę znanego brata. Fani: "Największe rozczarowanie"

Jason Derulo jest zdecydowanie największą gwiazdą tegorocznego "Sylwestra Marzeń" z Dwójką organizowanego przez TVP w Zakopanem. Na jego występ z niecierpliwością czekają polscy fani, a niektórym udało się już nawet zobaczyć muzyka na żywo! Jason Derulo przyleciał bowiem już do Polski i patrząc na nowe zdjęcia paparazzi, chyba bardzo cieszy się, że wystąpi w naszym kraju. Chętnie robił sobie zdjęcia z fanami, a dobry humor go nie opuszczał. Zobaczcie sami! Zobacz także: Sylwester z Dwójką 2021/2022: Na koncercie pojawi się Julio Iglesias Junior! Co zaśpiewa? Sylwester z Dwójką 2021/2022: Jason Derulo już w Polsce! Zdjęcia paparazzi W tym roku na sylwestrowej scenie "Dwójki" wystąpi gwiazda światowego formatu, czyli Jason Derulo ! TVP od lat zaprasza znane i gorące zagraniczne nazwiska - kilka lat temu na Sylwestrze organizowanym przez Telewizję Polską gościł Luis Fonsi, który wykonał swój wielki hit "Despacito" z... playbacku . Z kolei dwa lata temu wielką zagraniczną gwiazdą była Natalia Oreiro, która podobnie jak Luis Fonsi zdecydowała się na występ z playbacku . Miejmy nadzieję, że inaczej będzie w przypadku Jasona Derulo, który właśnie pojawił się w Polsce! Jason Derulo w miniony czwartek wieczorem wylądował na lotnisku Kraków-Balice. Później muzyk został przewieziony busem do hotelu, a tam czekali na niego fani! Artysta miał wyraźnie dobry humor i chętnie pozował z nimi do zdjęć. Według naszych informacji, Jason Derulo za występ na "Sylwestrze Marzeń" z Dwójką, może otrzymać zawrotną sumę ! - Ściągnięcie Jasona Derulo do Polski może kosztować producentów Sylwestra minimalnie pół miliona złotych plus oczywiście pokrycie kosztów...