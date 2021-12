Roxie Węgiel jest najbardziej pożądaną gwiazdą Sylwestra 2019. Jako jedyna wokalistka zagra w tym roku aż dwie imprezy! I to na dwóch końcach kraju! W zeszłym roku dwa koncerty telewizyjne zagrał Sławomir, w tym roku to Roksana dostała podobną szansę na spory zarobek. Gdzie będzie można udać się na jej koncert? Zobacz także: Sylwester 2019/2020 w TVP, TVN, Polsacie i nie tylko! Jacy artyści i gdzie wystąpią? Pełna lista Sylwester 2019/2020: Roksana Węgiel wystąpi w Zakopanem i w Gdańsku Roksana Węgiel z rodziną od kilku dni przebywa z Zakopanem. Nie jest to jednak poświąteczny wyjazd z rodziną na narty. Nastolatkę czeka ciężka praca, ponieważ jutro zagra aż dwa koncerty sylwestrowe: w Gdańsku oraz w Zakopanem podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką. Aktualnie w górach trwają próby do tego wydarzenia: Ja za chwilkę wychodzą na scenę, bo będę miała próbę do Sylwestra Marzeń z Dwójką, a później lecę do Gdańska. Nie wiem czy wszyscy wiedzą, ale będę grała dwa Sylwestry. Jeden w Gdańsku a drugi uwaga... w Zakopanem! Także trzymajcie za mnie kciuki, abym zdążyła jutro ze wszystkim! - poprosiła na swoim Instastory. To nie lada wyczyn! Pierwszy koncert Roksana Węgiel zagra już o godzinie 17:30 na Targu Węglowym w Gdańsku. Następnie będzie miała zaledwie kilka godzin aby przedostać się do Zakopanego, gdzie będzie trwała jedna z trzech największych imprez sylwestrowych w Polsce. Nastolatka w ciągu dwóch dni będzie musiała przemierzyć aż 1400 km! Zaledwie rok temu, Sylwester z Dwójką był pierwszą telewizyjną imprezą zwyciężczyni Eurowizji 2018, dziś jest tam jedną z największych gwiazd. Oby tak dalej Roxie! Zobacz także: Viki Gabor wzoruje się na Roksanie Węgiel? Zobacz, jak wygląda życie młodych gwiazd w show-biznesie Roksana Roxie Węgiel zagra aż dwie imprezy...