Britney Spears wie jak rozpieszczać swoich fanów. Jak nie wyda jakiegoś kolekcjonerskiego boksu płyt, to nagra nowy singiel albo teledysk. W tym konkretnym przypadku chodzi dokładnie o to ostatnie. Właśnie światło dzienne ujrzał kolejny klip promujący album księżniczki popu "Femme Fatale", nagrany do piosenki "Criminal".



Akcja teledysku rozpoczyna się od spoliczkowania Britney przez jej partnera. W obronie gwiazdy staje jednak przystojny nieznajomy, z którym Spears odjeżdża w nieznane. Mężczyzna okazuje się przestępcą. Mimo wszystko piosenkarka i tak poddaje się jego urokowi wdając się z nim w romans. W klipie nie brakuje także wręcz erotycznych scen nagich kochanków. Wszystko zgodnie z zapewnieniami gwiazdy.



Po obejrzeniu klipu stwierdzamy, że Britney zadbała o każdy szczegół. Z kolei spece od stylizacji i graficy komputerowi postarali się, by Spears wyglądała nienagannie i seksownie. Udało się? Oceńcie sami.



