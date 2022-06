Tak Britney Spears wyglądała w sukni ślubnej! Gwiazda założyła kreację od Versace!

Britney Spears o swoich zaręczynach z Samem Asgharim poinformowała sześć dni po tym jak oficjalnie pozbyła się długoletnie kurateli ojca. Od tego czasu gwiazda jest szczęśliwa i buduje swoje życie na nowo. Z ukochanym zna się zresztą od sześciu lat i od dawna marzyła o pięknym ślubie. Uroczystość w końcu mogła dojść do skutku, ale Britney Spears nie postawiła wcale na ogromne wesele z pompą. Na ceremonii pojawiło się jedynie 60. osób a wśród nich zabrakło najbliższych gwiazd. Dlaczego? Na ślubie Britney Spears zabrakło jej synów! Co się stało? Odkąd Britney Spears osiągnęła wolność o której tak długo marzyła, fani przyglądają się jej poczynaniom z jeszcze większym zainteresowaniem. Wokalistka wcale nie uspokaja zatroskanych internautów publikując bardzo często dość zaskakujące zdjęcia czy nagrania na których eksponuje swoją figurę, czasem całkiem nagą! Ostatnio ogromne emocje wzbudziło zdjęcie nagiej Britney, zasłaniającej intymne części ciała, trzymanym na rękach psem. Bez względu na wszystko Britney jest w końcu wolna i może sama decydować o sobie. Rok po zdjęciu kurateli gwiazda zorganizowała sobie piękny ślub w prywatnej posiadłości w Los Angeles. Wyjątkowo nie pochwaliła się zdjęciami uroczystości, ale magazyn "Variete" zadbał, by media dowiedziały się o przebiegu ceremonii. Zaskakującym faktem było to, że Britney i jej ukochany Sam Asghar zaprosili jedynie 60. osób. Wśród gości zabrakło całkowicie rodziny gwiazdy. Nawet siostry Britney, która w mediach zapewniała, że stoi po stronie gwiazdy i krytykowała ojca za niegodziwe zachowanie. Co ciekawe na uroczystości nie pojawili się dwaj synowi gwiazdy! 16-letni Sean Preston i 15-letni Jayden może nie mogli przyjść, a może nie chcieli? Wszystko wyjaśnił ich ojciec w oficjalnym oświadczeniu. Zobacz także: Britney...