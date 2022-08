Doda pozuje do zdjęć fotografowi Britney Spears. Pierwsze ujęcia są gorące!

Doda pochwaliła się fanom zabawnym nagraniem, które jednocześnie mrozi krew w żyłach. Gwiazda zrelacjonowała fragment swojej sesji zdjęciowej, podczas której zaliczyła wpadkę. Zgrabny upadek pięknej wokalistki nie byłby może aż tak dramatyczny, gdyby nie jego finansowe konsekwencje! Doda przeraziła fanów nie na żarty, choć nie wszyscy wierzą, że taka sytuacja naprawdę miała miejsce. 150 tysięcy euro to naprawdę ogromna suma! Doda zaliczyła upadek podczas sesji zdjęciowej. Będzie ją to dużo kosztowało! Doda odpoczywa właśnie na wakacjach w pięknej, malowniczej Grecji. Gwiazda robi to, co kocha najbardziej - tworzy, odpoczywa i pozuje w licznych sesjach zdjęciowych. Na swoim Instagramie pod jednym ze zdjęć w basenie poinformowała fanów, że stworzyła właśnie nową piosenkę: Napisałam dziś piosenkę. Smutną🤷‍♀️ ale to miejsce jest idealne by zaszyć się w sobie, wsłuchać w siebie. Jest taki spokój i cisza i widoki które koją dusze. Oczywiście w między czasie popełniłam turbo sexi sesje w basenie ,którą będę Was terroryzować przez następne 2 dni 😛😇 - pisała na swoim Instagramie. Okazało się, że to właśnie sesja zdjęciowa mogła przynieść artystce ogromne straty pieniężne. Doda w seksownej, czarnej sukience postanowiła pozować w białym salonie ozdobionym stylowymi kanapami i dziełami sztuki. Artystka postanowiła oprzeć się o srebrną figurkę tygrysa, by zrobić odpowiednie zdjęcie. Szybko okazało się, że figurka była znacznie lżejsza, niż gwiazda myślała i pod wpływem nacisku Dody , po prostu się przewróciła. Artystka zamieściła nagranie z tej niefortunnej sytuacji, które okrasiła przerażającym opisem: Jak stracić 150 tys euro w 10 sek😳. Fanów przestraszyła ta informacja, a pod nagraniem, które swoją drogą ma zabawny...