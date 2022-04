Britney Spears znów zwróciła oczy całego świata na siebie, po raz pierwszy od dawna wyjawiając, że pragnie uwolnić się od swojego ojca. Mężczyzna od 13 lat sprawuje kuratelę nad Britney z uwagi na jej "zły stan psychiczny". James Parnell Spears postanowił złożyć do sądu wniosek o prawną opiekę po załamaniu nerwowym swojej córki. Britney przez ten czas nigdy nie dała do zrozumienia jasno, że jest ograniczona wbrew swojej woli. Dopiero w 2019 roku powstał słynny ruch #freebritney, który miał wskazywać na to, ojciec Britney nadużywa swoich praw. Kolejne rozprawy sądowe nie przynosiły rezultatów, a mężczyzna wciąż jest prawnym opiekunem swojej 39-letniej córki. Wielka zmiana nadeszła podczas ostatniej rozprawy, podczas której Britney zdecydowała się w końcu wyjawić prawdę i oskarżyć ojca o nadużycia. Okazuje się, że za artystką wstawiła się teraz jej siostra, Jamie Lynn Spears, która zapewnia, że nie jest taka jak jej rodzina! Siostra Britney Spears w poruszającym wyznaniu. Dlaczego dotąd milczała? Britney Spears po raz pierwszy wygłosiła ponad dwudziestominutową mowę, w której oskarża ojca o ubezwłasnowolnienie, faszerowanie lekami i brak możliwości decydowania o najbardziej intymnych kwestiach swojego życia. Britney odważyła się powiedzieć, że chce pozwać swoją rodzinę za to, że została skrzywdzona. Tymczasem jej młodsza siostra, Jamie Lynn Spears nagrała na swoim InstaStory dość długą wypowiedź, w której mówi o tym, że jest dumna ze swojej siostry i że zawsze ją wspierała! Dlaczego postanowiła powiedzieć to właśnie teraz? Bo chciała, żeby to pierwsza Britney zabrała głos... Czułam, że dopóki nie będzie w stanie mówić za siebie i powiedzieć, co czuje, to nie jest to moje miejsce; nie byłoby to właściwe. Ale teraz, kiedy...