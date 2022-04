Britney Spears zdradziła imię i płeć dziecka?! Fani nie mają wątpliwości 

Britney Spears opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z wymownym opisem. Piosenkarka niedawno poinformowała, że spodziewa się dziecka, a teraz kolejny sugeruje nie tylko płeć, ale także... imię. Fani nie mają już żadnych wątpliwości. Sprawdźcie!

Britney Spears urodzi dziewczynkę?!

Britney Spears to jedna z największych ikon muzyki lat 2000. Większość nastolatek marzyła o takiej karierze jak ona, a stylizacja wokalistki z teledysku do " Baby One More Time" stała się kultowa. Niestety ostatnie lata nie były dla niej najłatwiejsze, ponieważ przez 13 lat to jej ojciec, Jamie Spears, pełnił nad nią opiekę. Na szczęście po wieloletniej walce Britney Spears została zwolniona z kurateli i znowu może w pełni decydować o swoim życiu. To jednak nie koniec powodów do świętowania! Ostatnio artystka pochwaliła się szczęśliwą nowiną. Britney Spears poinformowała, że wraz z Samem Asgharim spodziewają się dziecka. Artystka ma już dwóch nastoletnich synów i wiele wskazuje na to, że wkrótce po raz pierwszy zostanie mamą dziewczynki! A wszystko przez jej najnowszy wymowny instagramowy wpis.

ROSE !!! - napisała.

Po tym wpisie, fani nie mają już wątpliwości, że na świecie pojawi się dziewczynka. Obserwatorzy uważają również, że córeczka wokalistki będzie miała na imię Rose, czyli Róża. Jest to jeden z ulubionych kwiatów Britney Spears, który często pojawia się na zdjęciach w jej mediach społecznościowych. Fani nie kryją ekscytacji:

- Aww mała Róża?! 💖 - Nie wierzę! To dziewczynka i to jeszcze Róża! - Dziewczynka??!! - Królowa. Będzie mała księżniczka!!!! ❤️❤️❤️❤️😍😍😍

Instagram / samasghari

Zakochani wciąż nie potwierdzili płci swojego dziecka, jednak wszystko wskazuje na to, że zdjęcia, które publikują, są wskazówkami dla fanów. Wygląda na to, że Britney Spears w końcu odnalazła szczęście i spokój u boku Sama Asghariego. Myślicie, że niedługo potwierdzi przypuszczenia mediów oraz obserwatorów?