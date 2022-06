Britney Spears pokazała film z wesela! Huczna impreza, suknia ślubna, karoca... 

Britney Spears opublikowała relację z własnego wesela. Pokazała nie tylko suknię ślubną i moment składania przysięgi ale również przepiękną ukwieconą karoce, którą przyjechała do miejsca ślubowania oraz huczną zabawę weselną!

Bajki są prawdziwe - napisała.

Patrząc na ten film ze ślubu Britney Spears i Sama Asghara trudno się nie wzruszyć!

Britney Spears pokazała film ze ślubu i wesela

Britney Spears i Sam Asghar wzięli ślub 9. czerwca. Na swój ślub oraz wesele zaprosili jedynie 60 osób. Wśród nich bawili się Selena Gomez, Madonna, Paris Hilton, Drew Berrymore i Donatella Versace, która również zaprojektowała suknię ślubną dla panny młodej. Britney Spears nie zaprosiła swojej rodziny. W dodatku tego dnia nie brakowało kontrowersji. Były mąż Britney Spears chciał przerwać ślub, ale ostatecznie wszystko się udało. Britney Spears opublikowała film podsumowujący wesele i dopisała:

Bajki są prawdziwe

Britney Spears w krótkim filmie zrelacjonowała swój ślub minuta po minucie. Internauci mogli zobaczyć moment przygotowań, biżuteryjne detale panny młodej, jej przepiękną suknię ślubną Britney Spears zaprojektowaną przez Donatellę Versace a także moment przygotowań do ślubu Sama Asghara. Britney Spears pokazała również bajkową karocę udekorowaną różowymi kwiatami, którą ciągnął przepiękny biały koń. Dekoracje środka transportu pary młodej pasowały do dekoracji w miejscu składania przysięgi, która również była okwiecona tysiącem róż w kolorze różowym. Britney Spears pokazała nie tylko moment ceremonii ale również fragment wesela, na którym goście trzymali zimne ognie a także moment opuszczenia zabawy przez parę młodą w samochodzie z rejestracją "just married".

Britney Spears o ślubie: "Miałam atak paniki"

Oprócz wzruszającego filmu Britney Spears opublikowała zdjęcie z mężem i podsumowała swój ślub. Przyznała, że nie potrafiła uwierzyć, że wychodzi za mąż niemalże do samego końca. Britney Spears wyznała, że miała nawet atak paniki, ale udało jej się uspokoić:

Wow! UDAŁO SIĘ! POBRALIŚMY SIĘ 👰🏼♀️ To był najbardziej spektakularny dzień Byłam tak zdenerwowany cały ranek, ale potem o 14:00 naprawdę do mnie to dotarło... Będziemy małżeństwem💍 Miałam atak paniki, a potem się pozbierałam 🙄🙄 🙄 🙄 Ekipa, która stworzyła z naszego domu dosłownie zamek marzeń, była fantastyczna! Ceremonia była marzeniem, a przyjęcie było jeszcze lepsze 🎉 Tak wielu niesamowitych ludzi przybyło na nasz ślub, a ja wciąż jestem w szoku 😱 !!!

Na ślubie Britney Spears nie zabrakło jej znanych koleżanek z showbiznesu. Bawiła się z Madonną, Paris Hilton czy Seleną Gomez. Madonna i Britney Spears pocałowały się, tym samym odtwarzając swój słynny pocałunek sprzed 21 lat, gdy pocałowały się na scenie podczas MTV Video Music Awards.

@drewbarrymore moja dziewczyna crush i @selenagomez, który btw. jest o wiele ładniejsza na żywo, jeśli to możliwe, też była! Zaniemówiłam... Pocałowałam @madonnę jeszcze raz 😉😉😉 i tańczyłyśmy 💃🏼 do nocy z @ParisHilton ... Dziękuję @donatella_versace za zaprojektowanie mojej sukni... Czułam się tak pięknie 😊 ... Dziękuję również @StephanieGottlieb @CharlotteTilbury i @sofiatilbury za moją biżuterię i makijaż! Myślę, że wszyscy upadliśmy na parkiet co najmniej 2 razy 😂 !!! Dajcie spokój... Wszyscy byliśmy VOGUING !!! @SamAsghari KOCHAM CIĘ!

Wygląda na to, że impreza naprawdę się udała!