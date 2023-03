Emilia Dankwa odsłania brzuch na premierze. Zosia z Rodzinki.pl zrobiła furorę ZDJĘCIA

Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" w ostatnim czasie coraz chętniej pojawia się na czerwonym dywanie i pozuje fotoreporterom. Tak było i tym razem! Serialowa Zosia, która ma już 17 lat, pojawiła się na imprezie znanej marki biżuteryjnej i zwróciła na siebie uwagę swoją stylizacją. Było dość odważnie. Sami spójrzcie! Emilia Dankwa z "Rodzinki.pl" w odważnej stylizacji pozuje na ściance Emilia Dankwa przez wiele lat była jedną z gwiazd serialu "Rodzinka.pl" , który stał się trampoliną do popularności dla takich gwiazd jak: Julia Wieniawa , Adam Zdrójkowski czy Maciej Musiał . Po zakończeniu emisji hitu TVP2 Emilia Dankwa, która grała tam uroczą Zosię, zniknęła z show-biznesu i skupiła się na nauce i swojej największej pasji, jaką jest jazda konna. Od jakiegoś czasu Emilia Dankwa znów zaczęła pojawiać się na różnego rodzaju premierach i imprezach , a w mediach społecznościowych chętnie zamieszcza zdjęcia z sesji zdjęciowych. Wygląda na to, że 17-latka doskonale czuje się przed obiektywem i zdecydowała się na powrót do show-biznesu. Zobaczcie nowe zdjęcia Emilii Dankwy z imprezy znanej marki biżuteryjnej. Zobacz także: Emilia Dankwa zachwyciła na oficjalnej imprezie. Serialowa Zosia z "Rodzinki.pl" ma już 17 lat! Do tej pory Emilia Dankwa nie zwracała uwagi swoimi stylizacjami, ale teraz to się zmieniło. Nastolatka zdecydowała się mocno wyeksponować brzuch i w tym celu założyła spodnie z obniżoną talią i charakterystyczną różową szarfą. Na uwagę zasługuje też krótka bluzka w kwiaty, która eksponuje dekolt. Zobaczcie, jak na ściance pozowała Emilia Dankwa!