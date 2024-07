Jakiś czas temu Klaudia Halejcio pojawiła się na prezentacji wiosennej ramówki telewizji Polsat. Tego dnia gwiazda miała na sobie wzorzystą sukienkę (która wyjątkowo zapadła nam w pamięć), klasyczne szpilki i delikatną biżuterię.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Klaudii Halejcio

Reklama

Okazało się, że biała rozkloszowana sukienka pochodzi w wiosenno-letniej kolekcji marki Zara i kosztuje ok. 299 zł. Musimy przyznać, że to bardzo uniwersalny i niezwykle kobiecy fason, który sprawdzi się na wiele okazji np. przyjęcia weselne lub komunijne. Wystarczy, że dobierzecie do niej klasyczne szpilki w energetycznym kolorze i prostą kopertówkę.