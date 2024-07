Klaudia Halejcio zmieniła kolor włosów. Młoda gwiazda znacznie przyciemniła swoje długie loki a efektami wizyty w salonie fryzjerskim pochwaliła się na Instagramie. Czyżby to po rozstaniu z Tomaszem Barańskim, Klaudia Halejcio postanowiła zmienić swój wygląd? Jedno jest pewne, aktorka w nowym kolorze włosów wygląda świetnie!

Internauci porównują Klaudię Halejcio do Kim Kardashian

Nowy kolor włosów i gładko zaczesana fryzura bardzo spodobały się fanom Klaudii Halejcio. Co więcej, internauci zauważyli podobieństwo pięknej aktorki do słynnej na całym świecie celebrytki, Kim Kardashian! Co pisali pod zdjęciem i nagraniem gwiazdy z salonu fryzjerskiego?

Wygladasz teraz jak Kim Kardashian ale naturalna ???? Jezu jesteś taka piękna! ???????? O kurde ... Petarda

Zobaczcie, jak w nowym kolorze włosów prezentuje się śliczna Klaudia Halejcio. Waszym zdaniem rzeczywiście przypomina Kim Kardashian?

Klaudia Halejcio pochwaliła się nowym kolorem włosów.

Aktorka znacznie przyciemniła swoje długie włosy.

Internauci porównują ją teraz do Kim Kardashian.