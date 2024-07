Klaudia Halejcio i jej partner dopiero niedawno pochwalili się zaręczynami, które miały miejsce ponad rok temu. Aktorka żartuje, że ukochany jest już na nią "obrażony", że tak długo zbiera się do organizacji wesela.

On strasznie czeka, to jest jego trochę takie spełnienie marzeń. Moje też jak najbardziej, ale jestem taką perfekcjonistką i tak strasznie chciałabym, żeby to było wyjątkowe i nie umiem się trochę za to zabrać.

Chociaż przygotowania nie należą do najłatwiejszych, aktorka doskonale wie, jak powinno wyglądać ich wesele. Klaudia Halejcio zdradziła nam pierwsze szczegóły.

Wesele Klaudii Halejcio. Jakie będzie?

Niedawno Klaudia Halejcio przyznała, że zdenerwowała narzeczonego. Okazuje się, że to kwestia przygotowań do ślubu jest taka drażliwa. "On strasznie czeka, to jest jego trochę takie spełnienie marzeń" - przyznała w wywiadzie z Party.pl. Aktorka nie ukrywa, że wesele również jest jej marzeniem, chociaż o dziwo nie marzy o wystawnym przyjęciu jak z bajki:

Oglądam te wszystkie wydarzenia i widzę, że te wesela są takie dla innych. A my się tak kochamy, my się tak lubimy, ja bym chciała być tylko z Tobą i z taką małą garstką najbliższych. Z takimi ludźmi, którzy ci tak szczerze i prawdziwie życzą a nie chcą być na super wypasionym weselu z darmowym jedzeniem tylko, którzy są ważni w naszym życiu. Pracuję nad tym jakby to mogło wyglądać, żeby było takie dla nas, wyjątkowe i żeby to był dzień w którym my się cieszymy. Jak znam wszystkie panny młode, to mówią, że najlepiej jest jak już wszystko ochłonie. A ja bym chciała odwrotnie. Tak jak idziemy pod prąd , tak żeby ten dzień nas cieszył, a nie żebyśmy to robili dla innych - mówi w rozmowie z Party.pl.

Klaudia Halejcio zauważa, że różni się od panien młodych, które w dniu ślubu chcą wyglądać jak milion dolarów, dbają o idealną suknię ślubną, fryzurę czy makijaż, dodając że dla niej to codzienność w pracy, dlatego dla odmiany marzą o czymś kameralnym:

Szukam czegoś, co będzie po prostu dla nas. Tak myślę ale jak wyjdzie to nie wiem - zastrzega.

Czy wesele Klaudii Halejcio odbędzie się w willi za 9 milionów, podobnie jak zaręczyny?

Myśleliśmy o tym czy byłoby to w domu, mamy piękny ogród, przestrzeń, do tego mało jest takich domów, żeby zrobić coś takiego. Z jednej strony pomyśleliśmy sobie, że to będzie wyjątkowe, a z drugiej często mamy tam przyjęcia, więc skoro ma być wyjątkowe to może gdzieś indziej. Już wyjątkowe zaręczyny były tam.

Przyszła panna młoda opowiedziała również o wzruszającej roli małej Nel, którą mogła by pełnić w jednym z najpiękniejszych dni jej rodziców. Zachęcamy do obejrzenia naszego materiału wideo, z którego dowiecie się więcej o planowanym weselu Klaudii Halejcio.

