Klaudia Halejcio znalazła nową miłość? Kilka miesięcy temu aktorka rozstała się z Tomaszem Barańskim, z którym związana była przez dłuższy czas. W wywiadach po rozstaniu gwiazda podkreślała, że na razie nie chce się z nikim wiązać i potrzebuje oddechu.

Jednak tygodnik "Twoje Imperium" opublikował w najnowszym numerze zdjęcia Klaudii Halejcio z przystojnym brunetem. Para wybrała się wspólnie do biura podróży. Widać na zdjęciach, jak para się całuje i przytula. Osoba z otoczenia aktorki twierdzi jednak, że o romansie nie ma mowy:

Ten mężczyzna to rzeczywiście tylko jej kolega prawnik. Owszem, byli w biurze podróży, nie wiem, dlaczego chciała to ukryć. Ale poszła tam z nim tylko dlatego, że on dużo podróżuje i potrafi dobrze doradzić - czytamy.