Klauia Halejcio w tym tygodniu została oskarżona o... dorysowanie sobie mięśni brzucha! Pod jednym ze zdjęć, na którym pozuje w seksownej bieliźnie, fani dopatrzyli się rzekomej ingerencji "plastycznej" Klaudii. A ta od razu skomentowała komentarze swoich antyfanów, odpowiadając, że to jakaś bzdura.

Reklama

Jeśli to bzdura, co w takim razie Klaudia Halejcio robi, żeby zachować idealną sylwetkę i oczywiście idealnie płaski brzuszek? Okazuje się, że kluczem do sukcesu jest... Odpowiedź w materiale wideo!

Zobacz też: KONTUROWANIE STÓP - KOLEJNA PARTIA CIAŁA, KTÓRA NIE UNIKNĘŁA MAKIJAŻU

Klaudia Halejcio dorysowała sobie mięśnie brzucha?

Instragram

Zobacz także

Reklama

Czy to jej prawdziwy brzuszek?