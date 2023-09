Klaudia Halejcio przyłapana w drogiej stylizacji na zakupach. Gwiazda zaszalała na szopingu

Klaudia Halejcio to prawdziwa estetka, która dużą uwagę przywiązuje do wyglądu - zarówno swojego, jak i własnej willi. Nieustannie dzieli się także z fanami nowymi zdobyczami, które przyozdobią jej dom. Nie inaczej było tym razem. Aktorka pokazała "dzieło sztuki", które zawisło tuż nad jacuzzi! Klaudia Halejcio chwali się wyszukanym obrazem za 18 tys. złotych W zeszłym roku Klaudia Halejcio wraz ze swoją rodziną wprowadziła się do pięknej willi, wartej 9 milionów. Od tamtej pory na jej instagramowym profilu gwiazdy goszczą głównie treści, dotyczące aranżacji domu. Nie da się ukryć, że powierzchnia posiadłości jest naprawdę imponująca, a aktorka często zaznacza, że nieustannie ma ręce pełne roboty. Wszystko jednak wskazuje na to, że urządzanie przysłowiowego gniazdka sprawia jej prawdziwą frajdę. Ostatnio Klaudia Halejcio pokazała, jak urządziła taras w swojej willi , tym razem natomiast za sprawą Instagrama, pochwaliła się nowym dodatkiem do domu, który ozdobił jasne i przestronne wnętrze, znajdujące się obok jacuzzi. - Prawdziwe dzieło sztuki - czytamy na InstaStory aktorki Zobacz także: Klaudia Halejcio krzywi się i robi zeza. Bezlitośni fani: "To wykluczanie osób niepełnosprawnych." Okazuje się, że to obraz wielkich rozmiarów, utrzymany w nowoczesnym stylu. Tuż obok wizerunku rzeźby Michała Anioła, widnieje na nim także kultowa postać Różowej Pantery. Wzrok przykuwają jednak przede wszystkim duże, krowie łaty. Obraz idealnie komponuje się z marmurowymi płytkami, które znajdują się na podłodze i jasną przestrzenią w jacuzzi. Obok tak nietuzinkowego "działa sztuki" nie sposób przejść obojętnie. Zupełnie jak obok jego ceny. Z cennika, zamieszczonego na stronie artysty dowiadujemy się, że nowy dodatek do domu Klaudii Halejcio to koszt... 18...