Programy typu talent show, a w szczególności te muzyczne, powodują, że wcześniej nikomu nie znani wokaliści z dnia na dzień zyskują ogromną popularność, która ma swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Często młode i niedoświadczone w poruszaniu się po show-biznesie osoby nie są odporne na krytykę, złośliwe uwagi i ludzką zawiść.

Podczas konferencji prezentującej finalistów "X-Factor 3", spytaliśmy najmłodszych uczestników programu jak radzą sobie z krytyką ze strony złośliwych internautów i wszechobecnym hejterstwem ludzi, którzy w życiu odnieśli jakiś sukces.

- Jest wszędzie. No cóż zrobić. Robię to co kocham i co mam z tym zrobić, że to się dzieje w telewizji i wokół tego jest taka otoczka. Hejterstwo istnieje i muszę się z tym pogodzić. Taka niekonstruktywna krytyka boli. Nie przejmujemy się i robimy swoje - powiedział Filip Mettler.