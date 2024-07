Stella McCartney swoją wiosenno-letnią kolekcję uzupełniła klapkami z szerokim paskiem. Czyżby wszechobecne japonki miały konkurencje?

Przy czym japonki są na tyle wszechstronne, że pasują zarówno do sportowego stroju jak i tego codziennego. Klapki, które zaprezentowała ta brytyjska projektanta to całkiem inna historia. Klapki z szerokim paskiem kojarzą się przede wszystkim z elementem stroju pływaków i na pływalni powinny one pozostać?

Chociaż w stylizacji zaproponowanej przez Stellę McCartney wyglądają one całkiem ciekawie, to mimo to nie możemy się do nich przekonać.

Jak myślicie, czy buty tego typu będą hitem wiosny?

