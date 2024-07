2 z 4

Scena ciszy The Look of Silence

I znów muszę się trochę cofnąć w czasie, tym razem do roku 2013, kiedy to światem wstrząsnął dokumentalny film w reżyserii Joshuy Oppenheimera: "Scena zbrodni". Reżyser przeprowadził w nim wywiady z członkami indonezyjskich brygad śmierci, którzy w połowie lat 60. ubiegłego wieku uczestniczyli w ludobójstwie. Namawiając ich przy tym do ponownego odegrania wstrząsających scen, jakie wydarzyły się przed laty.

"Scena ciszy" kontynuuje temat, tym razem jednak wydarzenia sprzed lat obserwujemy oczyma pozostałych przy życiu ofiar reżimu. To nadal pozostający w pamięci film, ale nietrudno oprzeć się wrażeniu, że temat został już w pełni wyczerpany w pierwszym filmie i to jedynie dodatek drążący otwartą ranę. Nie mniej jednak nie tak wstrząsający jak "Scena zbrodni", a co za tym idzie chyba odpowiedniejszy dla ludzi o słabszych nerwach.

Werdykt: Tylko dla zainteresowanych tematem

Zwiastun: