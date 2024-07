Kinga Rusin poprowadzi nowy program w TVN? Jak donosi magazyn "Flesz", dziennikarka złożyła w stacji projekt nowego programu. Jakiego?

Reklama

Projekt zyskał już akceptację szefostwa i, jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pod koniec roku może trafić do realizacji - zdradziła osoba z TVN.

Prawdopodobnie projekt Kingi Rusin łączy jej dwie największe pasje: podróże i ekologię. Co ciekawe, dziennikarka wróciła ostatnio z niemal dwumiesięcznego wyjazdu. Rusin kręciła w Argentynie 2. edycję "Agent. Gwiazdy", a później podróżowała po Ameryce Południowej razem ze swoją przyjaciółką Katarzyną Sokołowską. Panie odwiedziły m.in. Brazylię, Chile i Falklandy. Jak podsumowała swoje wakacje Kinga?

– Odpoczęłam i z głową pełną nowych pomysłów wracam do pracy – powiedziała w rozmowie z "Fleszem".

Dziennikarka wkrótce jedzie do Paryża. Tam na targach kosmetycznych będzie szukać nowych komponentów do produkcji nowej linii kosmetyków Pat&Rub. Jakie ma jeszcze plany i co mówi o Marku Kujawie? Przeczytaj w nowym "Fleszu".

Zobacz także: Szokujący apel Kingi Rusin!



Zobacz także

Kinga Rusin poprowadzi w TVN "Agent. Gwiazdy". Złożyła też projekt nowego programu!

Instagram @kingarusin

Reklama

Pod nieobecność Kingi jej obowiązki w firmie przejął partner Marek Kujawa.