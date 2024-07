Niedawno Kuba Wojewódzki na łamach miesięcznika "Chimera" skrytykował Kingę Rusin. Dziennikarz w swoim felietonie napisał, że prowadząca "Dzień Dobry TVN" bije rekordy arogancji oraz jest trudna we współpracy.

Rusin poprzez swojego bloga postanowiła zabrać głos w tej sprawie i odpowiedzieć na zarzuty, jakie wobec niej kieruje Wojewódzki. Gwiazda w swoim dość długim poście nie zostawiła na showmanie suchej nitki i wyrzuciła z siebie całą złość. Czytając słowa Kingi musimy przyznać, że nie znaliśmy jej od tej strony.

- Być oplutym przez Wojewódzkiego, to od pewnego czasu przywilej. Jestem w jednym szeregu z ciężko pracującymi w naszym kraju na chleb Ukrainkami, z mniejszościami narodowymi, którym nie tylko konstytucyjnie, ale również z czystej przyzwoitości należy się szacunek i z całą grupą cieszących się sympatią postaci życia publicznego. Wojewódzki zbudował swoją medialną karierę na poniżaniu innych. Robi to od lat, robi to z lubością, dostarcza rozrywki niskich lotów, co nie przeszkadza mu, a wręcz pomaga cieszyć się popularnością i jeszcze zbijać na tym prawdziwą fortunę. Za swoje słowa nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Jest totalnie bezkarny, śmieje się w twarz sądom, nie dotyka go krytyka, pracodawcy miękną wobec słupków oglądalności i słuchalności. Podpisuje kolejne lukratywne kontrakty i szuka kolejnych ofiar dzięki którym będzie mógł jeszcze długo i dostatnio żyć - pisze Rusin na blogu.