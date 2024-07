Od kilku miesięcy spekuluje się, że Piotr Kraśko i Karolina Ferenstein postanowili zakończyć swoje małżeństwo po siedmiu latach bycia razem. Przypomnijmy: Kraśko i Ferenstein na okładce "Flesza": Będzie rozwód

Najlepszą przyjaciółką Karoliny jest Kinga Rusin i wszystko wskazuje na to, że dziennikarka postanowiła wesprzeć Ferenstein w tych trudnych chwilach. Obie panie łączy pasja i zamiłowanie do jazdy konnej - na swoim Instagramie Rusin opublikowała zdjęcie z Karoliną ze stadniny koni. Przyjaciółki wybrały się do Łęczycy na obchody Dnia św. Huberta w ramach którego odbywa się impreza wystawiennicza dla wszystkich miłośników jazdy konnej. Nie da się nie zauważyć, że zarówno Kinga jak i Karolina prezentują się niezwykle stylowo nawet podczas tak niezobowiązujących spotkań.

Kinga Rusin i Karolina Ferenstein w stadninie koni:

