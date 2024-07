Kinga Rusin i jej córka Iga Lis jeszcze niedawno były w Sopocie na wakacjach, a teraz już są w Wielkiej Brytanii! Powód? Obie kochają tenisa i właśnie wybrały się na tenisowy turniej, czyli słynny Wimbledon!

Na tegorocznym Wimbledonie grali już Jerzy Janowicz, Agnieszka Radwańska czy jej siostra Urszula Radwańska, a Kinga i Iga na pewno nie odmówiły sobie przyjemności kibicowania Polakom. Wczoraj dopingowały jeszcze jedną pochodzącą z Polski zawodniczkę, która wygrała mecz 2. rundy turnieju z Denisą Albertovą (2:0) - Karolinę Woźniacki.

Kinga Rusin i Iga Lis pogratulowały tenisistce i zrobiły sobie z Karoliną zdjęcie! Wyglądają jakby za chwilę same miały wyjść na kort i zagrać mecz.

Zresztą, oceńcie sami.

Z @carowozniacki #champion #wimbledon trzecia runda ✌️Polki górą. Trzymamy kciuki✊✊✊✊✊✊

