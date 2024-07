Paryż przez ostatnich kilka dni był najgłośniejszą stolicą mody z uwagi na trwający tam Fashion Week. Złośliwi twierdzą jednak, że stolica Francji zamieniła się też w "Kimye City" - z uwagi na wizytę Kim Kardashian i Kanye Westa, których każde publiczne pojawienie się powodowało chorobliwe wręcz zainteresowanie mediów i wszechobecny chaos. Przypomnijmy: Chwile grozy Kim Kardashian. Została zaatakowana w Paryżu

Teraz na Kim suchej nitki nie zostawili internauci. W sieci pojawiło się wideo, na którym Kardashianka wychodzi z hotelu, otoczona oczywiście przez fotoreporterów. Celebrytka miała już wsiadać do auta, gdy zorientowała się, że... nie zabrała córki. Szybko więc wróciła się do hotelu i wróciła z małą North. Złośliwe komentarze Kim odpiera na Twitterze twierdząc, że wyszła tylko sprawdzić, czy fotelik w samochodzie jest odpowiednio zamontowany.



Słyszałam dziś w radiu, że zapomniałam o mojej córce w hotelu, gdy jechałam na lotnisko. To ma być jakiś żart?!?!?! LOL. Poszłam do auta, żeby sprawdzić, czy fotelik jest w środku, bo dzień wcześniej mieliśmy z tym problem. Myślicie, że naprawdę roczne dziecko zostałoby w lobby same? Och tak, czekała, żeby się wymeldować z hotelu lol - napisała na Twitterze Kim.