Pobyt Kim Kardashian i Kanye Westa w Paryżu to prawdziwe wydarzenie medialne dla tamtejszych paparazzi i tabloidów. Za gwiazdorską parą cały czas jeździ sznur fotoreporterów, a każde ich pojawienie się na pokazach w ramach Paris Fashion Week oznacza dantejskie wręcz sceny, chaos i duże opóźnienia. Przypomnijmy: Chwile grozy Kim Kardashian. Została zaatakowana w Paryżu

Podobnie było wczoraj. Kardashianka z małą North, Kanye i Kris Jenner udali się na pokaz Givenchy, a paparazzi czekali na nich już pod hotelem. Oczywiście na pierwszym planie była Kim w przeźroczystym zestawie wyszywanym koronką od wspomnianego projektanta. Co ciekawe, swoją córkę celebrytka ubrała podobnie i North również zaprezentowała się w eleganckich prześwitach. Czy to odpowiednia stylizacja dla nieco ponad rocznej dziewczynki? Dla rodu Kardashianów odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista.

