Podczas gdy większość gwiazd polskiego show-biznesu przygotowuje się do świąt, Piotr Gąsowski postanowił wybrać się do Stanów Zjednoczonych, by wypocząć. Gdyby aktor wcześniej poznał scenariusz tego wyjazdu, być może jednak zostałby w Polsce. W ciągu jednego dnia miał tyle atrakcji, że można byłoby pomyśleć, że właśnie gra w sensacyjnym filmie, a jego partnerem jest Bruce Willis. Zaczęło się od opóźnionego lotu, a skończyło się na zatrzymaniu przez policję. Jedno jest pewno. W kategorii najgorszy urlop roku Piotr Gąsowski jest zwycięzcą. Piotr Gąsowski zaliczył najgorszą podróż życia Już pierwsze nagranie na Instagramie Piotra Gąsowskiego zapowiadało, że aktor nie zaczął najlepiej urlopu. Gwiazdor opublikował dyskretne wideo z miejsca, w którym nie wolno korzystać z aparatu. Za ten wybryk mógł nawet stracić sprzęt. Ujawnił, że po wyjściu z samolotu został zatrzymany przez pracowników lotniska. Później na jego paszporcie znalazła się czerwona naklejka. Zobacz także: Anna i Robert Lewandowscy i mistrz drugiego planu. Fanka: "Nie mogę odwrócić wzroku od tego pana" - Kolejna przygoda z cyklu: "Nie uwierzycie, co mi się przydarzyło" - przyznał. Po półtorej godziny Piotr Gąsowski wreszcie opuścił lotnisko. Aktor nie dowiedział się, jaki był powód zatrzymania. Dodał, że jedna z zatrzymujących go osób posługiwała się językiem polskim i również nie potrafiła mu wytłumaczyć całej sytuacji. Jak się okazało, to był dopiero początek problemów artysty. Później Piotr Gąsowski udał się do wypożyczalni samochodów. Tam także przeżył spore rozczarowanie. Każde z kolejno odbieranych aut przez aktora było nieprzygotowane. Dopiero za czwartym razem gwiazdor mógł wyjechać bezpiecznie z lotniska. Pech? I to wyjątkowy, ponieważ artysta usłyszał, że taka sytuacja zdarza się po raz...