Od momentu ogłoszenia ciąży przez Kim Kardashian było wiadomo, że będzie to temat numer jeden tabloidów w USA i na całym świecie. Celebrytka zarzekała się, że nie zamierza na niej zarabiać, ale ostatnio mogliśmy podziwiać ją w bikini z ciążowym brzuszkiem na "przypadkowej" okładce jednego z magazynów. Przypomnijmy: Ciężarna Kim Kardashian w BIKINI! Tak wygląda jej brzuch

Kim ambitnie postanowiła również, że w trakcie ciąży będzie nosiła kreacje zainspirowane stylem Victorii Beckham, ale efekty raczej były dalekie od zamierzonych. Nie oznacza to jednak, że Kardashian zamierza rezygnować z modnych dodatków, sukienek i butów. Ostatnio paparazzi przyłapali ją w Los Angeles w opinającej białej sukience, która mocno eksponowała ciążowy brzuszek. To jednak nie on przykuwał największą uwagę, a jej bardzo mocno spuchnięte stopy, wciśnięte w designerskie buty. Celebrytka już wcześniej skarżyła się, że w ciąży puchną jej stopy, ale takie obuwie z pewnością nie pomaga całej sytuacji.

Poniżej Kim i jej spuchnięte stopy w trakcie spaceru w Los Angeles. Przesadziła?

