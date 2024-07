Rok 2013 z pewnością należał do Kim Kardashian i Kanye Westa. Pierwsze półrocze minęło na nieustannych doniesieniach o ciąży celebrytki, jej coraz większym brzuszku i kreacjach, które momentami wzbudzały wiele kontrowersji. Narodziny ich córki również nie przeszły bez echa, choć para nie eksponują jej w mediach tak, jak można było się spodziewać. Przypomnijmy: Pierwsze takie zdjęcia: córka Kim Kardashian z mamą i nianią

Kim zakończenie bardzo intensywnych 12 miesięcy również postanowiła uczcić w wyjątkowy sposób. Gwiazda zmontowała specjalne wideo będące celebracją jej wielkiej miłości do narzeczonego. Oczywiście nie mamy pewności, czy celebrytka zrobiła to naprawdę sama, ale faktem jest, że w mini-teledysku umieszczonym na YouTube możemy zobaczyć wspólne zdjęcia i nagrania wideo pary, a wszystko to z romantyczną muzyką jako podkładem - pierwsze skrzypce gra hit Rihanny "Stay".

Tak Kardashianka celebruje swoją miłość do Kanye. Romantyczne, choć kiczowate wideo możecie zobaczyć poniżej.

