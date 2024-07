Kim Kardashian i Kris Humphries zaledwie kilka miesięcy temu stanęli na ślubnym kobiercu. Na wielkiej uroczystości, która według zapowiedzi najsłynniejszej celebrytki miała być piękniejsza niż ślub księcia Williama i Kate Middleton, pojawiło się wiele gwiazd, kamer telewizyjnych i fotografów. Kim zaplanowała wszystko, jednak z pewnością nie przewidziała jak będzie się układać jej małżeństwo z Krisem.

Wczoraj potwierdziły się wcześniejsze plotki, które mówiły o problemach w ich związku. Przyjaciel i producent reality-show z udziałem Kim przyznał, że celebrytka chce jak najszybciej rozwieźć się z mężem! Jak donoszą zagraniczne media, Kardashian jest pewna swojej decyzji i już złożyła stosowne dokumenty do sądu.

Wygląda więc na to, że Kim powinna bardziej skupić się na swoim życiu prywatnym zamiast na kolejnych występach w telewizji. Może gdyby przed ślubem spędziła ze swoim narzeczonym więcej czasu niż przed kamerami, to już wtedy mogłaby dowiedzieć się, że Kris nie jest jej księciem z bajki…

Reklama